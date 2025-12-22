Розпочалася 1 398-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби відбулося 223 бойових зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 22.12.2025, передає Інше ТВ.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 18 авіаційних ударів, скинувши при цьому 50 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3248 дронів-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три атаки російських загарбників. Ворог завдав одного авіаційного удару трьома авіабомбами, здійснив 116 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, вісім з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 16 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Дворічанське та у бік Ізбицького, Вільчі й Обухівки.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися у напрямках населених пунктів Дружелюбівка, Ставки, Новосергіївка, Коровій Яр, Степове, Ольгівка, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу Ямполя та Сіверська.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка та Віролюбівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Костянтинівка, Русин Яр та у бік Софіївки й Степанівки.

На Покровському напрямку відбулося 57 бойових зіткнень у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Гришиного, Дорожнього, Новопідгороднє, Сергіївки, Нового Шахового й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Соснівка, Привільне, Рибне, Першотравневе та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове й Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку агресор 11 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили вісім атак противника у районах Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Степногірська та у бік Новоандріївки й Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1200 російських загарбників. Втрати ворога