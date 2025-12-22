У ніч з 20 на 21 грудня 2025 року на російському військовому аеродромі під ліпєцком спалахнула пожежа — горіли два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27.

Внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу.

Орієнтовна сумарна вартість двох уражених винищувачів, які росія використовувала у геноцидній війні проти України, може складати до 100 мільйонів доларів.

Су-27 та Су-30 із бортовими номерами “12” та “82” вдалось спалити завдяки ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму.

Планування спецоперації на аеродромі під ліпєцком зайняло два тижні.

Вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські “сушки” прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім — безперешкодно залишити аеродром.