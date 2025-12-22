21 грудня у Вознесенському районі зареєстрована 2 пожежі, одна з яких виникла в житловому секторі, ще одна — на об’єкті.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у с. Щасливка Доманівської громади горів приватний житловий будинок. До гасіння залучалися відділення місцевого підрозділу ДСНС та місцевої пожежної охорони с. Мартинівка.

У м. Південноукраїнськ зайнялися дерев’яні стелажі, картонні та пластикові ящики на території об’єкта площею 5 кв. м.

Від ДСНС до гасіння пожеж залучались 8 вогнеборців, 2 спецавтомобілі.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині 18 грудня була всього одна пожежа