Протягом доби 18 грудня в області виникла 1 пожежа.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у м. Вознесенськ горів житловий будинок. По прибуттю вогнеборці встановили, що горить телевізор та підлога в одній з кімнат. З’ясувалося, що власницю будинку 1950 р. н. з осередку пожежі вивели сусіди. Медичної допомоги вона не потребувала. Пожежу загасили на площі 10 кв. м, її причина встановлюється.

Від ДСНС залучались 4 співробітника, 1 спецавтомобіль.

