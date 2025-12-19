Переговорники Європарламенту та Європейської Ради досягли політичної згоди щодо створення списку безпечних країн походження для пришвидшення розгляду заяв про надання притулку.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту, пише Лб.

До цього списку, першого в історії ЄС, будуть включені Марокко, Туніс, Єгипет, Косово, Колумбія, Індія та Бангладеш.

Також будуть вважатися безпечними країни, які є кандидатами на членство в ЄС.

Водночас за ситуацією в країнах зі списку та в країнах-кандидатах будуть стежити, і реагувати, якщо обставини зміняться. ЄС може тимчасово вирішити, що країна або її частина не є безпечними.

Тепер це рішення мають затвердити Європейський парламент та Європейська рада.