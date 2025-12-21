Північ Саудівської Аравії на кілька днів перетворилася на зимову казку. Там випав сніг, укривши гірські схили, пустельні рівнини та піщані дюни. Кадри засніжених ландшафтів із верблюдами на тлі білого покриву миттєво облетіли соціальні мережі, викликавши подив і захват далеко за межами регіону, пише comments.ua.

Найбільше уваги привернув регіон Табук на північному заході країни. Саме тут, на горі Джебель-ель-Лавз сніг укрив вершини на висоті близько 2580 метрів над рівнем моря. Зазвичай коричнево-золоті ландшафти Аравійського півострова цього разу нагадували радше Альпи, ніж пустелю.

Снігопад 18 грудня був настільки інтенсивним, що білий покрив з’явився не лише в горах, а й на відкритих рівнинах та дюнах.

Цьогорічний снігопад став наслідком потужного потоку холодного повітря та періоду низького тиску над Близьким Сходом, який приніс сильні дощі й різке похолодання.