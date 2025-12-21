Протягом останніх трьох днів у Флориді українська делегація провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей з американськими та європейськими партнерами.

Українську делегацію представляли Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов.

Американську делегацію представляли спеціальні посланники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

До обговорень також долучилися ключові радники з національної безпеки європейських країн для узгодження спільного стратегічного підходу між Україною, Сполученими Штатами та Європою.

Окремо відбулася конструктивна зустріч у форматі США–Україна, під час якої основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану; узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання).

-Окрему увагу було приділено обговоренню часових рамок і послідовності подальших кроків. Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого і стійкого миру.

Наш спільний пріоритет — зупинити вбивства, досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови, стабільності й довгострокового процвітання України.

Мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й достойною основою для стабільного майбутнього. Україна високо цінує лідерство та підтримку Сполучених Штатів, а також подальшу тісну координацію з партнерами на наступних етапах цієї важливої роботи, – зазначив Умєров.