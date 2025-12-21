Уряд поставив завдання збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей

Про це пише прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у Телеграм-каналі.

“Сьогодні Уряд поставив завдання всім без винятку причетним забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу (до 1 ГВт), отриманого в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, для потреб населення.

Це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей.

Працюємо й за іншими напрямками, зокрема збільшення імпорту електричної енергії, відновлення пошкодженої атаками ворога генерації, а також нарощування індивідуальної генерації.”