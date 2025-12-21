Фіксується загальний тренд на жорстку економію: росіяни дедалі частіше відмовляються від зайвих витрат і обмежуються мінімальним набором товарів та послуг. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України у неділю, 21 грудня, пише Кореспондент.

Так, нині середній бюджет на святкування 2026 року становить близько 14 тис. рублів, що майже вдвічі менше, ніж планували витрачати на 2025 рік.

У СЗРУ пояснили, що така динаміка пояснюється зростанням інфляції, подорожчанням продуктів харчування, житлово-комунальних послуг та одягу. Навіть традиційний новорічний стіл зазнає змін. Делікатеси не купують, уникаючи великих витрат. Загалом святкове меню зводиться до простих і поки ще доступних продуктів.

Окрім того, зростає інтерес до альтернативних, відносно дешевших форматів відпочинку. Зокрема замість закордонних подорожей росіяни обирають оренду заміських будинків у межах країни, часто великими компаніями, що дає змогу розділити витрати.

Своєю чергою, ринок святкових послуг теж відчуває падіння попиту. Організатори заходів, ведучі та ресторани повідомляють про зменшення кількості замовлень і відсутність дорогих запитів. Як зауважується, середній чек на організацію свят зріс, а попит на такі послуги скоротився приблизно на той самий відсоток.

“Це говорить про вкрай обережну поведінку споживачів”, – наголосили у повідомленні.

Водночас на тлі загального зниження святкової активності фіксуються негативні соціальні тенденції. За даними статистики, рівень смертності в РФ під час новорічних свят зростає в середньому на 24 %, сягаючи піку в новорічну ніч і на Різдво. Лише 1 січня по всій країні помирає близько двох тисяч осіб. Основними причинами залишаються зловживання алкоголем, переїдання, а також різке зростання кількості нещасних випадків – травм, дорожніх аварій і побутових конфліктів. Окрема проблема – сплеск самогубств, особливо серед людей, які проводять тривалі святкові вихідні на самоті та в депресії.

Так, додають у відомстві, попри небажання повністю відмовлятися від традицій, більшість росіян зустрічатиме 2026 рік у режимі жорсткої економії та зростаючої соціальної втоми, що яскраво відображає загальний стан споживчих і суспільних настроїв у країні.