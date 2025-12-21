У файлах педофіла Джеффрі Епштейна, які оприлюднило Міністерство юстиції США, виявили відсутність щонайменше 16 документів. Серед них матеріали з фотографіями Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на News Sky.

Демократи з Комітету з нагляду Палати представників заявили про видалення одного з документів, який містив дві фотографії Дональда Трампа. На одному знімку він був зображений у компанії жінок у купальниках, на іншому разом із дружиною Меланією, Джеффрі Епштейном та дружиною Епштейна – Гіслен Максвелл.

Після заяв демократів, журналісти Sky News повторно перевірили опубліковані файли та підтвердили, що зазначеного документа більше немає, хоча він був доступний у день першої публікації у п’ятницю. Також, повідомляється, що всі інші вилучені зображення – це фотографії оголених жінок у будинку педофіла Епштейна.

Тисячі документів, що стосуються фінансиста-педофіла, були оприлюднені Міністерством юстиції США у п’ятницю, за кілька годин до закінчення встановленого законом терміну після прийняття Закону про прозорість файлів Епштейна. Багато сторінок були частково або повністю відредаговані, що, за словами Міністерства юстиції, має на меті захистити понад 1200 жертв та їхні родини, зазначених на них.

Деякі жертви справи Епштейна, юридичні експерти та представники громадськості поставили під сумнів, чи це єдина причина для вилучення інформації, а демократи з партії “Нагляд” заявили: “Це приховування Білим домом”.

Натомість, Дональд Трамп не коментував оприлюднення файлів і не був звинувачений у правопорушеннях у справі Епштейна.