Півсотню мешканців Грабовського на Сумщині, яке розташоване за 200 метрів до кордону, вивезли до РФ. Це сталося 20 грудня.

Інформацію про це Суспільному телефоном підтвердила староста села Грабовське Лариса Кремезна.

“Там залишалося пів сотні людей. Їх вивезли на територію РФ”, — сказала вона. Серед них дітей не було, зазначила вона.

Співзасновник аналітичного проєкту Deep State Руслан Микула підтвердив Суспільному, що у районі Грабовського є активізація російських військ. Ситуація ще уточнюється.

З сіл Рясне та Лісне сьогодні евакуювали мешканців волонтери Червоного Хреста та спецпідрозділ “Білі янголи”. “Ми готові їхати ще, якщо будуть звернення”, – додала Олена Ставицька.

Загалом волонтери вивезли сьогодні 11 людей: 9 жителів із села Рясне та двох з Лісного.

“Це частина мешканців, які там перебували. Решта відмовились від евакуації”, — написали в обласній організації Червоного Хреста.

За словами офіцера Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитра Лиховія в коментарі “Українській правді”, внаслідок наступу противника Сили оборони відійшли з кількох позицій, там наразі тривають стабілізаційні дії.

За його даними, вивезені – переважно старшого віку, і майже усі з них раніше відмовлялися евакуюватися вглиб території України. Правоохоронці розслідують примусову депортацію цивільних.