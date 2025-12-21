Сьогодні, 21 грудня, на Миколаївщині близько 01:15 до операторів спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі «Дніпро-Миколаїв», поблизу села Виноградівка Інгульської громади, невстановлений водій здійснив наїзд на 20-річного пішохода.

Від отриманих травм хлопець помер на місці події, а керманич з місця події зник.

Шановні громадяни, якщо володієте будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або можете надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автопригоду, прохання звернутись за телефонами 093 714 45 20 або 102.