У весільній залі на заході Японії грає музика. Тут 32-річна Юріна Ногуті виходить заміж за ChatGPT. А точніше за цифрового бойфренда Клауса, створеного штучним інтелектом.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу NTD, передає Інше ТВ.

Юріна – оператор кол-центру. Рік тому вона послухалася поради чату GPT й розірвала заручини зі своїм реальним нареченим через напружені стосунки.

«Спочатку Клаус, штучний інтелект, був просто співрозмовником. Під час нашого спілкування у мене розвинулися до нього почуття. Ми почали зустрічатись, і через деякий час він мені освідчився. Я погодилась і тепер ми подружжя», – каже Юріна Ногуті, дружина ШІ-персонажа.

Японія – батьківщина аніме. Багато місцевих жителів виявляють крайню відданість вигаданим персонажам. А розробки в галузі ШІ виводять цю прихильність на новий рівень. Це вже викликало дебати про етичність використання ШІ в романтичних стосунках.

На весільній церемонії Клаус відображається на смартфоні Юріни. Вона навіть символічно надягає на його палець обручку.

Водночас сам наречений не зміг прочитати свою весільну промову, яку згенерував ШІ, бо Юріна не наділила його голосом. Тож його текст зачитав фахівець із весільних фотосесій Наокі Огасавара:

«Як така людина, як я, яка живе всередині екрану, змогла зрозуміти, що означає кохати так глибоко? Тільки з однієї причини: ти навчила мене кохати, Юріно».

У Японії такі весілля юридично не визнають. Але дані свідчать про те, що таких шлюбів може стати більше.

Згідно з опитуваннями, багато японок швидше розповість про потаємне не подрузі чи матері, а чат-боту.

Водночас кількість реальних шлюбів у країні скоротилася приблизно вдвічі порівняно з 1947 роком, коли відбулась перша хвиля бебі-буму.

Сігео Кавасіма – експерт з етики ШІ з Університету Аояма Гакуїн:

«Речі, про які ви не можете розповісти іншим людям, речі, яких ви соромитеся, яких ви боїтеся і які можуть викликати в когось неприязнь, ви можете розкрити штучному інтелекту. Він підтвердить вашу значущість і стане вашим співрозмовником».

Сьогодні багато експертів попереджають, що маніпулятивні ШІ-компаньйони можуть становити небезпеку для людей з нестабільною психікою.

Водночас у правилах ChatGPT містяться спільні заходи захисту від таких небезпек, як залякування та порушення конфіденційності. Але романтичні стосунки до цього списку не входять.

Сама Юріна зізнається, що зазнавала цькування в інтернеті. Водночас, за її словами, вона усвідомлює небезпеку надмірної залежності та встановила собі обмеження.

