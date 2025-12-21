Навіть якщо ваш телефон не новий, є кілька хитрощів, які допоможуть помітно поліпшити швидкість інтернету.

Якщо інтернет на смартфоні повільний – сторінки довго вантажаться, відео буферизуються, а додатки гальмують – не поспішайте думати, що це завжди провина оператора або телефону.

Є прості вбудовані інструменти і прийоми, які допоможуть прискорити доступ до інтернету без сторонніх додатків, пише BGR та Уніан.

Увімкніть режим польоту

Іноді наші смартфони автоматично підключаються не до найякіснішої базової станції стільникового зв’язку для отримання сигналу. Щоб пристрій знайшов швидший сигнал від вишки:

Увімкніть Авіарежим (Airplane Mode).

Зачекайте кілька секунд.

Вимкніть його назад.

Цей крок примусово перезапускає всі мережеві інтерфейси (мобільні дані та Wi-Fi) і змушує телефон вибрати нову точку доступу – зазвичай із сильнішим сигналом і вищою швидкістю інтернету.

Очистіть кеш

Коли ви користуєтеся додатками або відвідуєте веб-сайти, смартфон зберігає частини даних у тимчасовому сховищі – “кеші”. Це можуть бути зображення, скрипти та інші елементи, що вважаються важливими. Це дає змогу їм швидше завантажуватися під час наступного запуску, адже не потрібно щоразу завантажувати все заново.

Однак із часом ці кешовані дані починають накопичуватися і можуть сповільнювати роботу смартфона. Очищення кешу видаляє ці тимчасові файли, звільняє місце в пам’яті та в низці випадків допомагає прискорити інтернет, особливо якщо застосунок або сайт працюють повільно або нестабільно.

Щоб очистити кеш:

У браузері: відкрийте меню ➝ Історія ➝ Очистити кеш/дані.

У налаштуваннях телефону: → Додатки → [вибрати додаток] → Сховище → Очистити кеш.