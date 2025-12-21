В Індії з’явилася перша безпечна для дикої природи дорога з червоною розміткою: нанесене на поверхню спеціальне барвисте покриття попереджає водіїв та природним чином уповільнює транспортні засоби.

Ініціатором пілотного проєкту стало Національне управління автомобільних доріг (NHAI). Ділянка безпечної для дикої природи дороги побудована на шосе 45 (NH-45) у штаті Мадх’я-Прадеш.

Як йдеться у релізі Міністерства дорожнього транспорту та автомобільних доріг Індії, ініціатива безпосередньо торкнулася безпеки на ділянці національної автомагістралі, що проходить через чутливий ліс та ділянку заповідної зони, передає auto.24tv.ua.

В тому місці облаштували 2-кілометрову частину 11,96-кілометрового шляху, який перетинає тигровий заповідник Вірангана Дургаваті, штат Мадх’я-Прадеш.

Термопластик на службі дикої природи

Дорожники NHAI уклали 5-міліметровий термопластичний червоний поверхневий шар. Термопластичне червоне поверхневе нашарування, нанесене гарячим способом, має спеціальну конфігурацію укладення.

Таким чином на дорожньому столі вийшла барвиста розмітка червоного кольору, що доволі сильно виділяється на фоні темного асфальтового покриття й попереджає водіїв про те, що вони в’їжджають у зону обмеження швидкості та коридор, чутливий до дикої природи.

Червоний колір увімкнув природі зелене світло

Червона поверхня товщиною 5 мм з дещо рельєфною текстурою уповільнює транспортні засоби, не спричиняючи дискомфорту чи різкого гальмування. До речі, дизайн був підтриманий міжнародними дослідженнями та рекомендаціями.

Інноваційна червона розмітка спрямована на зменшення кількості зіткнень тварин з транспортними засобами та поєднання розвитку дорожньої інфраструктури зі збереженням дикої природи, особливо в екологічно чутливому тигровому заповіднику Вірангана Дургаваті та заповіднику дикої природи Наурадехі.

Що спонукало до такого рішення

Один трагічний момент став поворотним моментом для цих змін. Після того як дитинча гепарда загинуло внаслідок зіткнення з машиною на автомагістралі у штаті Мадх’я-Прадеш, влада вирішила, що дорога потребує більше, ніж просто бетону та обмежень швидкості – їй потрібне співчуття.

Хочуть того водії чи ні, але 5-міліметрове нашарування червоного термопластику до швидкості не спонукає.

За кілька днів Національне управління автомобільних доріг Індії втрутилося з інноваційним, першим у своєму роді експериментом з безпеки, розробленим для уповільнення водіїв та захисту дикої природи.

Розташований на тлі пишної рослинності тигрового заповідника, цей сміливий крок нашарування поєднує психологію, технології та відповідальність. Це – прямий доказ того, що сучасні автомагістралі можуть співіснувати з природою. Іноді порятунок життів починається з іншого погляду на дорогу.

Ця ініціатива є експериментальною та має на меті перевірити, чи можуть самі лише візуальні перешкоди ефективно покращити дотримання швидкісного режиму та загальну безпеку дорожнього руху.

З повагою до дикої природи

NHAI також побудувала 25 спеціальних підземних переходів для безпечного пересування тварин під автомагістраллю.

विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन!



वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर 🇮🇳 भारत में पहली बार 🛣️ राजमार्ग पर 5 मिमी की रेड टेबल-टॉप ब्लॉक मार्किंग का प्रयोग!



मध्य प्रदेश के नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-45 जबलपुर-भोपाल मार्ग पर 11.96 किमी 2 और 4 लेन… pic.twitter.com/L1DP5Y3dAg — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) December 16, 2025

Вздовж автомагістралі також було встановлено огорожу заввишки два метри, щоб спрямувати тварин до підземних переходів і запобігти їхньому виходу на проїжджу частину.

Влада також встановила пристрої для контролю швидкості, щоб попередити водіїв та посилити безпечну поведінку під час водіння. Камери, встановлені на незначних мостах, які також функціонують як пункти переходу для тварин, допомагають контролювати переміщення диких тварин.