Розпочалася 1 395-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 19.12.2025, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4281 обстріл, зокрема 126 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5836 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, три пункти управління та один артилерійський засіб російських загарбників.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Олександроград Донецької області; Гаврилівка, Христофорівка Дніпропетровської області; Лісне, Оріхів, Балабине, Малокатеринівка Запорізької області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 176 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника поблизу Стариці, Приліпки, Вовчанська та в бік Охрімівки й Довгенького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік населених пунктів Курилівка, Піщане, Петропавлівка, Глушківка, Новоплатонівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у бік Червоного Ставу, Ставків, Дробишевого та в районах населених пунктів Новоєгорівка й Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника у районах Серебрянки та Званівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Олександро-Шультине, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки і Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Торецького, Нового Шахового і Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки у районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Степове, Привільне, Вербове, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Лісне, Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 19 атак росіян в районах Солодкого, Зеленого, Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля.

На Оріхівському напрямку ворог тричі марно намагався прорвати нашу оборону в бік Новоандріївки, Приморського та в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві невдалі наступальні дії в бік Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1220 окупантів. Загальні втрати ворога