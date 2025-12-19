Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про оборонну політику на суму майже 1 трильйон доларів щорічно.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Закон про національну оборону (National Defense Authorization Act, NDAA) «дозволить міністерству війни реалізувати мою політику “Мир через силу”, захистити батьківщину від внутрішніх і зовнішніх загроз і зміцнити оборонно-промислову базу, одночасно припиняючи фінансування марнотратних і радикальних програм, які підривають бойовий дух військовослужбовців нашої країни”, йдеться в заяві Трампа, опублікованій на сайті Білого дому.

Палата представників Конгресу США схвалила NDAA 11 грудня, а 17 грудня закон був прийнятий Сенатом.

Цей масштабний закон визначає все: від кількості кораблів, літаків та ракетних систем, що купуються, до підвищення зарплати військовослужбовцям та способів реагування на геополітичні загрози.

Reuters пише, що він є компромісом, який поєднує окремі заходи, вже прийняті в Палаті представників та Сенаті до його ухвалення цього місяця.

Трамп прохолодно ставився до зміцнення європейської безпеки, вважаючи, що союзники повинні самі платити за це. Його нещодавно опублікована Стратегія національної безпеки вважається дружньою до Росії та переоцінкою відносин США з континентом, зазначає видання.