У ніч на 19 грудня (з 18.30 18 грудня) противник атакував 160-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллєрово– рф., Гвардійське – ТОТ АР Криму, близько 90 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!