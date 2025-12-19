Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська запропонувала Кабінету Міністрів ініціювати підвищення штрафів за порушення закону про мову.

Про це йдеться на Facebook-сторінці мовної омбудсменки.

Пропозиція стосується можливих змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Як пояснила Івановська, чинні санкції не виконують належної превентивної функції та фактично не стримують порушників.

«У низці випадків сплата штрафу є менш обтяжливою, ніж приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства», — наголосила омбудсменка.

Крім того, Івановська зауважила, що за останні роки кількість звернень громадян щодо порушень мовного законодавства зростає, зокрема у сферах обслуговування, реклами, інтернет-ресурсів та публічної інформації.

Водночас, за її словами, низький рівень відповідальності нівелює саму ідею державного контролю та створює у порушників відчуття безкарності.

«Символічні штрафи не співмірні з економічною вигодою, яку отримують окремі суб’єкти господарювання, системно ігноруючи вимоги закону, а тому не мотивують до добровільного виконання мовних норм», — додала уповноважена.

Зараз за порушення мовного закону передбачені адміністративні штрафи — від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У 2025 році це відповідає сумі у 3400–8500 гривень. При повторному правопорушенні загрожує штраф в 11 900 гривень. Закон регулює застосування української у сфері освіти, науки, культури, книговидання, медіа, реклами, охорони здоров’я, спорту, транспорту тощо.