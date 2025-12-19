Міжнародна фінансова корпорація розвитку Сполучених Штатів Америки (DFC) оголосила про повний запуск Інвестиційного фонду відбудови США–Україна, який розпочне роботу та розгляд перших проєктів у 2026 році. Відповідне рішення ухвалили під час другого засідання Ради директорів Фонду у Вашингтоні, передає УНН з посиланням на сайт організації.

Зазначається, що Фонд готовий розпочати свою діяльність і планує розглядати перші інвестиційні проєкти у 2026 році. Рада директорів схвалила інвестиційні та фондові правила, а також оновлену стратегію інвестування.

За словами генерального директора DFC Бена Блека, запуск Фонду менш ніж за рік став можливим завдяки співпраці DFC з урядом України, Міністерством фінансів США та Державним департаментом. Він підкреслив, що Фонд покликаний підтримувати реалізацію інвестиційних проєктів, які відповідають спільним інтересам США та України.

Сумнівів немає: США та Україна готові вкладатися в інвестиційні проєкти, які просуватимуть спільні національні інтереси та покращать життя як американського, так і українського народу. Це результат прагення президента Трампа забезпечити довготривалий мир – заявив генеральний директор DFC Бен Блек.

Пріоритетними сферами для інвестування визначено критично важливі корисні копалини, енергетику, транспорт і логістику, інформаційно-комунікаційні та інноваційні технології. Фонд також планує залучати приватний капітал зі США та пов’язаних інвесторів.

Інвестиційний фонд відбудови США–Україна розглядають як важливий інструмент економічного співробітництва між двома країнами.

Фонд відкриває можливості для інвестицій у стратегічні проєкти по всій Україні – від видобутку критично важливих ресурсів до розвитку енергетики, морської інфраструктури та інших ключових напрямів.