Пізно ввечері 17 грудня до відділення поліції №2 Миколаївського райуправління надійшло повідомлення від випадкового свідка про те, що в квартирі будинку по вулиці Театральній скоєно злочин.

На місце події негайно прибули патрульні поліцейські та співробітники слідчо-оперативної групи, які затримали фігуранта, коли той тільки-но вийшов з квартири потерпілого.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, правоохоронцям потерпілий розповів, що незнайомий чоловік запропонував провести його додому, на що останній погодився. Коли вони разом зайшли у квартиру, зловмисник забрав з його карману куртки мобільний телефон і грошові кошти.

Фігурантом виявився 42-річний мешканець обласного центру, який раніше вже потрапляв у поле зору поліцейських. Слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Мобільний телефон та гроші правоохоронці вилучили. Після проведення необхідних слідчих дій усе майно буде повернуто потерпілому.

Нині слідчі поліції за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — замах на грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.



