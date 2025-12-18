Закінчилася епопея з квартирою путіністки Лариси Доліної. Нагадає, у минулому році співачка продала квартиру в Москві і передала невідомим близько 150 млн рублів.

Нібито шахраї умовили її продати 236-метрову квартиру в елітному ЖК на Ксеньїнському провулку в Хамовниках. Усі гроші вона одразу перерахувала на “безпечний рахунок”.

Шахраї переконували співачку, що угода фіктивна, і насправді квартира залишиться її. Доліна зрозуміла, що її обдурили, коли нові власники попросили її з’їхати з квартири. При цьому паралельно вона відправила шахраям і майже всі свої заощадження – кілька десятків мільйонів рублів. Як повідомляло ІншеТВ, йшлося навіть про те, що Доліна не з власної волі майже $15 млн. після продажу квартири “віддала” на “Азов” (ФОТО, ВІДЕО)

Доліна написала заяву в поліцію і звернулася до суду. І – о диво, суд визнав її постраждалою і повернув право власності на квартиру, залишивши покупця -вже добросовісного – ні з чим.

А далі події почали розгортатися зовсім неочікувано – виявилося, що “схему Доліної”, коли квартира продається, а потім продавець заявляє, що став жертвою шахраїв, почали користуватися тисячі. Схема стала настільки масовою, що заблокувала ринок вторинної нерухомості і отримала свій запис навіть у Вікіпедії.

Так, там пояснюється, що “ефект Доліної, схема Доліної, бабусина схема” – це серія судових рішень, коли продаж житла визнавали недійсним та повертали квартиру продавцю без повернення грошей покупцю.

Таким чином у системі встановлення прав власності та володіння різним майном у Росії почався повний хаос. Ніхто не був впевнений у тому, що йому вдасться продати чи купити дороге майно, без загрози залишитися ні з чим.

Доліну проклинали на всіх рівнях, а вона відмовчувалася. Але все зайшло настільки далеко, що проблему побачили в Кремлі і вирішили каналізувати через Доліну “народне невдоволення” – Доліну позбавили державних грантів, загроза “відміни”, коли артистів у РФ відмовляються знімати та запрошувати, замайоріла дуже реально. І Доліна заявила, що готова повернути Поліні Лур’є, покупцеві квартири, гроші за неї.

Доліна обєздолєна

Але 16 грудня Верховний суд РФ скасував рішення про повернення співачці квартири і визнав право власності на житло за покупницею Поліною Лур’є. Крім того, суд зазначив, що Лариса Доліна незаконно перебуває у квартирі, і якщо вона найближчим часом добровільно її не залишить, суд нижчестоящої інстанції розгляне питання про виселення.

Про цю подію писали не тільки всі російські, але і світові ЗМІ, що також свідчить про масштабність процесу і кількість людей, які постраждали через “бабушкіну схему”. У радості з цього приводу зійшлися і офіційні, і опозиційні російські ЗМІ. Ось один з прикладів.

А зараз інтерв’ю з тріумфом роздає Поліна Лур’є – вона хоче жити в цій квартирі, але перед тим хоче зробити там ремонт. І її навіть можна зрозуміти – смаки у Доліної босяцькі.