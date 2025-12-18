У січні – листопаді 2025 року платники податків Миколаївщини перерахували до пенсійного та соціальних фондів України майже 15,4 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), що на 19,3 відс., або на 2,5 млрд грн більше, ніж у аналогічному періоді 2024 року.

Зростання надходжень з єдиного внеску відбулося завдяки якісному адмініструванню податків, поліпшенню аналітичної роботи та сервісного обслуговуванню платників, а також завдяки проведенню цілеспрямованої роботи з роботодавцями щодо підвищення рівня оплати праці найманим працівникам, вжиттю заходів з детінізації доходів та легалізації зайнятості населення.

Довідково! Законом України від 19 листопада 2024 року № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік» у 2025 році відновлено обов’язок щодо сплати єдиного внеску за себе на загальних підставах для фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерського господарства. Крім того, з 2025 року податковий розрахунок з єдиного внеску потрібно подавати щомісяця, а не щоквартально, як це було раніше. Зміни стосуються усіх підприємств та фізичних осіб – підприємців, які виплачують доходи фізичним особам.

Нагадуємо, що роботодавці сплачують 22 відс. єдиного внеску за найманих працівників. Саме ці кошти є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування, за рахунок яких фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги громадянам тощо. Він автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Головне управління ДПС у Миколаївській області дякує платникам за фінансову підтримку держави!