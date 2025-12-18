Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн ЄС перед тим, як вони почнуть обговорювати питання фінансування України у 2026-2027 рр. Наразі пропонується два плани: репараційний кредит за рахунок заблокованих коштів РФ і спільний борг ЄС — обидва плани мають як прихильників, так і противників.

Зеленський заявив, що більшість лідерів підтримують репараційну позику, інші надають перевагу іншим інструментам, але майже всі погоджуються з тим, що Україна не повинна залишитися без підтримки. Якщо цього не станеться, “дефіцит складе 45-50 млрд”.

-Я думаю що прем’єр Польщі говорить про безпеку Європи і він правий. Якщо не підтримувати Україну і залишити наодинці… Ми і так самі воюємо. Безумовно Європа сьогодні підтримує нас зброєю і фінансами. Якщо не підтримувати Україну, то є великі шанси, що ми не витримаємо і тоді Європа буде платити не грошима, а кров’ю, додав президент.

Зеленський також сказав, що якщо фінансування не буде, якщо навесні Україна не отримає відповідний транш, кошти з якого в разі миру мали б іти на відновлення, а в разі війни — на пріоритети оборони, насамперед виробництво дронів, то виробництво БпЛА скоротиться в рази.

Зеленський також визнав, що у нас є проблеми з ППО – є певні системи, для яких у нас зараз немає ракет.

-Тому партнери або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима — інших варіантів немає. Питання: чи розуміє Європа? Думаю, розуміє, – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що лідери ЄС, які зібралися сьогодні на саміт у Брюсселі, позитивно вирішать питання щодо репараційної позики:

-Це питання не лише фінансової підтримки України в першому кварталі наступного року. Це й питання іншого характеру. Ми дуже не хочемо, щоб цей інструмент залишився в руках росіян.