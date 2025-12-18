Чоловік, який не отримував водійське посвідчення постійно керував автомобілем – суд постановив накласти штраф та вилучив автівку

Суддею Центрального районного суду м.Миколаєва Іваном Дірком розглянуто протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.126 КУпАП, складений стосовно 30-річного місцевого мешканця.

Відповідно до протоколу, чоловік керував автомобілем Daewoo, не маючи права управління транспортними засобами, повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

У ході розгляду, судом було встановлено, що чоловік протягом року тричі притягався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, зокрема, за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння та не маючи права управління транспортними засобами.

Окрім цього, працівникам поліції чоловік пояснював, що взагалі не отримував водійське посвідчення.

Суд дійшов висновку про доведеність вини чоловіка у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.126 КУПАП.

Судом враховано той факт, що будучи особою позбавленою права керування, чоловік продовжує постійно керувати транспортним засобом, вбачається, що таке стягнення як штраф та позбавлення керування не є для нього дієвим.

За такого, суд постановив призначити правопорушнику стягнення у вигляді штрафу у сумі 40 800 гривень, з позбавленням права керувати транспортними засобами на 5 років та оплатним вилученням транспортного засобу.

Довідково: оплатне вилучення транспортного засобу передбачає примусове вилучення та реалізацію автомобіля на торгах. Отримані кошти повертаються колишньому власнику, після відрахування витрат, пов’язаних з виконавчими діями, зокрема витрати на оцінку, комісії, інші відрахування.

Сума повернутих після реалізації коштів, у зв’язку з відрахуваннями, може значно відрізнятись від суми ринкової вартості майна.