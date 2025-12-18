Президент Зеленський на саміті в Брюсселі заявив, що неодноразово порушував питання членства України в НАТО під час розмов із Джо Байденом. За його словами, він прямо запитував, чи може Україна стати членом НАТО, оскільки це реальні гарантії безпеки.

За словами Зеленського, Байден відповів, що Україна не буде прийнята до НАТО. Президент зазначив, що Але він щоразу повертався до цього питання.

Водночас Зеленський наголосив, що не вважає за необхідне змінювати Конституцію України, бо тільки український народ має право вирішувати її долю, і точно не під тиском або закликами з боку Росії.

А якщо не НАТО, то про які надійні гарантії безпеки йдеться.

-Що ці гарантії безпеки зроблять? Як це спрацює? Як спрацюють партнери всі? Яким чином, якою силою вони зупинять Москву? Конкретно? Мені здається, на це потрібно отримати відповідь. Нехай вона буде не публічна, але нехай вона буде закріплена в якихось документах.

Зеленський зазначив, що поки що не може отримати відповідь на це питання.