Власник фруктового магазину в Сіднеї, який під час масової стрілянини на пляжі Бонді-Біч зумів голими руками відібрати зброю у одного з нападників, зараз відновлюється в лікарні після операції. Під час інциденту він отримав поранення в плече та кисть, повідомила його родина, пише ВВС.

43-річний Ахмед аль-Ахмед став героєм відео в соцмережах: на кадрах видно, як випадковий перехожий ховається за припаркованими автомобілями, а потім різко атакує стрільця ззаду, вириває у нього зброю та повалює на землю.

Поліція Австралії поки що не уточнює, з якого саме виду зброї стріляли нападники.

У понеділок поліція підтвердила, що стрілянину під час святкування Хануки біля відомого пляжу в Сіднеї влаштували 50-річний чоловік і його 24-річний син.

Жертвами атаки стали 15 людей, старшого нападника вбили на місці, а його син у критичному стані доставлений до лікарні.

Це стало наймасовішим убивством в Австралії за майже 30 років.

“Стовідсотковий герой”

Ахмед аль-Ахмед — батько двох дітей і власник фруктового магазину.

Після операції родині повідомили, що його стан стабільний.

Двоюрідний брат Мустафа розповів 7News Australia: “Він герой, він стовідсотковий герой. Ми ще не знаємо всіх деталей, але сподіваємося, що з ним усе буде добре”.

“Я бачив його вчора ввечері — з ним все було гаразд, але чекаємо на оцінку лікаря”, — додав він.

Висловлюють подяку Ахмеду й світові лідери. Президент США Дональд Трамп назвав його “дуже, дуже відважною людиною”, яка врятувала безліч життів. Кріс Міннс, прем’єр-міністр штату Новий Південний Уельс, охарактеризував його як “справжнього героя”.

Подяка знайшла героя

На підтримку Ахмеда створили кампанію на GoFundMe. Найбільшим донором став мільярдер Білл Екман, який пожертвував 99 999 австралійських доларів і поділився інформацією про збір у своєму акаунті в соцмережі X.

Загальної ж мети в мільйон доларів було досягнуто буквально за добу.

Родина Ахмеда підтвердила, що вже одержала зібрані кошти. Сам герой зараз перебуває у лікарні.

