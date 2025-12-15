Другий день у Берліні тривають переговори між переговорними групами України та США, а тепер із залученням європейців. Але, на відміну від попередніх переговорів, про результати цих не чути нічого. Західні ЗМІ час від часу вибухають голосними, але не значущими матеріалами, а самі переговорники мовчать. Лише Віткофф вчора пізно ввечері написав про “прогрес”, що можна сприймати і як дипломатичний шум.

І от сьогодні надвечір трошки прорізався голос української делегації. У мережі Х свої дописи залишили Сергій Кислиця і Рустем Умєров.

В цих повідомленнях також багато дипломатії, але є й дещо спільне – заклик не вірити анонімним джерелам. Анонімні джерела західних медіа пишуть про те, що американська сторона не хоче чути українські аргументи і наполягає на віддачу Донбасу. І що Зеленський категорично не погоджується навіть говорити про це.

На тлі переговорів обізвалися із РФ – там наполягають що відмова України від НАТО має бути закріплена юридично. Погодьтеся, дуже перспективна заява.