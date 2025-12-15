Під час антисимітського теракту у Сіднеї загинув емігрант з України. Як повідомляло ІншеТВ, в Австралії стався теракт під час святкування Хануки (ВІДЕО)

Про це пише Daily Mail.

Терористи застрелили літнього Алекса Клейтмана, коли він намагався захистити свою дружину Ларису, повідомляє видання з посиланням на слова жінки.

«Я думаю, що його застрелили, бо він піднявся, щоб захистити мене, в потилицю», – сказала вона.

Пані Клейтман та її чоловік приїхали до Австралії з України та мають двох дітей та 11 онуків.

Під час Другої світової війни Алекс був дитиною та пережив її в евакуації у Сибіру.

Алекс і Лариса жили разом понад 50 років, а до Австралії емігрували з України вже у дорослому віці.

Щороку подружжя відвідувало ханукальне свято ХАБАДу в Сіднеї — «Ханука біля моря», яке проходило в парку поруч із пляжем Бонді. Однак цього разу свято стало для них останнім.

На місці події підтверджено смерть вже 16 людей, включаючи дітей.

Речниця швидкої допомоги Нового Південного Уельсу підтвердила Daily Mail, що 29 пацієнтів наразі доставлено до різних лікарень Сіднея.

Свідки повідомили, що двоє чоловіків вийшли з машини на Кемпбелл-Парад і відкрили вогонь близько 18:40 у неділю, на відео видно один вибух за іншим на туристичній смузі. Деякі свідки повідомляють про понад 30 пострілів.