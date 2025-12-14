У австралійському Сіднеї стався терористичний напад на пляжі під час святкування Хануки.

За даними очевидців, на пляжі пролунало не менше 50 пострілів. Затримано одного підозрюваного, ще одного нападника ліквідовано.

За попередньою інформацією, щонайменше 10 людей загинули, близько 60 отримали поранення різного ступеню важкості.

Одного зі стрільців, ймовірно, знешкодив випадковий перехожий.

У соцмережах поширюють відео, на якому видно, як чоловік підкрадається збоку до одного з імовірних стрільців на пляжі Бонді в Сіднеї та обеззброює його.