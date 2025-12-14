Як повідомили у Генштабі, у межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістичного забезпечення військових частин російських окупаційних військ, підрозділи Сил оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу (Краснодарський край, рф).

У районі цілі зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, уражено нафтобазу “Урюпінська” у Волгоградській області рф. На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу.

Також завдано ударів по об’єктах і цілях противника на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Так, на ТОТ Донецької області уражено станцію радіоелектронної боротьби “Волна-2”, два пункти управління різних підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, а також радіолокаційну станцію «Імбир».

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області під удари потрапили зенітний ракетний комплекс “Тор-М2” та ворожа лабораторія безпілотних комплексів.

Окрім того, на ТОТ українського Криму, наші воїни уразили дві бази ПММ, радіолокаційну станцію “Каста-2Е2” і дороговартісний елемент для систем ППО С-300/С-400 – радіолокаційну станцію 96Л6Е.

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Сили оборони України й надалі здійснюватимуть комплекс заходів, спрямованих на послаблення наступальних спроможностей російських окупаційних військ та примушення російської федерації припинити збройну агресію проти України.