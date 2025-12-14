Як повідомляло Інше ТВ, у суботу Трамп зняв санкції з білоруського калію, РФ розгортає там “Орєшнік”.

Після цього Міністерство закордонних справ Литви зазначило, що в Європейському Союзі це питання не обговорюється, інформує LRT.lt.

«США приймають самостійні рішення щодо санкцій щодо білоруського режиму, які не пов’язані з санкціями з боку Європейського Союзу. У ЄС не ведеться жодних обговорень щодо скасування санкцій щодо білоруського режиму», – йдеться у коментарі МЗС Литви.

У ньому також наголошується, що жодна з причин, через які ЄС почав застосовувати санкції до Білорусі, не зникла – внутрішні репресії, утиск демократії, інструменталізація міграції, допомога Росії в агресії проти України, а тепер – і комбінована гібридна атака.