Про це повідомляють білоруські ЗМІ за підсумками зустрічі посланця США у Білорусі Джона Коула та диктатора Олександра Лукашенка.

Коул, якого цитують білоруські пропагандисти, заявив, що розпорядження про зняття санкцій віддав Дональд Трамп.

– Вважаю, що це дуже хороший крок з боку США для Білорусі. Ми знімаємо їх уже зараз. У міру нормалізації відносин між двома країнами дедалі більше санкцій буде зніматися, – сказав він.

В той же час Росія розгортає у Білорусі балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» з прицілом на Європу.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

«Ми бачимо заходи з підготовки та розгортання балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» на території Білорусі. Росія і Білорусь розбудовують військові об’єкти для пускової установки, систем спостереження та зв’язку, що є елементами системи «Орєшнік». Проте, станом на зараз, ці заходи ще не реалізовані», – сказав він.

За словами Іващенка, фізично Росія може розмістити пускову установку в Білорусі. Проте без завершення спорудження інших елементів вона виконуватиме лише роль макета.

Очільник розвідки розповів, що, навіть у разі розміщення «Орєшніка» на території Білорусі, Мінськ не матиме жодних прав і повноважень на його застосування. БРСД «Орєшнік» перебуватиме в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення РФ.

За даними СЗРУ, розміщення «Орєшніка» на білоруській території продиктоване бажанням посилити шантаж Європи та європейських країн, а також убезпечити «Орєшник» від ураження, оскільки розміщення цього озброєння в європейській частині РФ робить його законною ціллю для Сил оборони України.

«Розгортання «Орєшніка» на території Білорусі – це засіб тиску насамперед на ЄС і НАТО, а не на Україну. Такий крок дозволить Росії розширити свої спроможності для завдання раптового удару по столиці будь-якої європейської країни і значно зменшить час підльоту ракет у порівнянні із запуском з полігону «Капустін Яр», – наголосив Іващенко.