У ніч на 15 грудня (з 18:00 14 грудня) противник атакував 153-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Шаталово – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Криму, близько 90 із них ‘’шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!