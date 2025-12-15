У Польщі двоє чоловіків напали на українця в трамваї через його мову. Про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався в Познані: чоловіки почули, як українець розмовляє українською, і почали вимагати «залишити їхніх жінок». Потім вони повалили його на землю та били ногами. Жінка, яка була поруч і намагалася його захистити, також постраждала.

Sytuacja sprzed chwili w tramwaju nr 13 w Poznaniu.Dwójka agresywnych mężczyzn zaczepiła Ukraińca z partnerką za to, że…rozmawiał z nią po ukraińsku.Zaczęło się od wulgarnych wyzwisk, kazaniu „zostawić nasze kobiety” a następnie,zaraz po drugim nagraniu, rzucili go na ziemię 1/4 pic.twitter.com/GmIwGHS9xB — Andrzej Prendke (@A_Prendke) December 11, 2025

Свідки намагалися втрутитися, але нападники погрожували їм і казали, що «ви повинні бути на нашому боці, ми робимо це для вас».

Хоча постраждалі відмовилися звертатися до поліції, правоохоронці затримали нападників. Обом чоловікам 27 років, їм готують підозру у злочині дискримінації — злочинцям загрожує до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, тільки вчора ІншеТВ повідомляло, що Агресивний поляк із криками «Зіг Хайль» напав на продавчиню-українку (ВІДЕО)