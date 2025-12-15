Протягом минулої доби 14 грудня та в ніч на 15 грудня на Миколаївщині рятувальниками ліквідовано 6 пожеж, 2 з них виникло у приватному секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, горіли перекриття у приватних житлових будинках у с. Надія Братської ТГ Вознесенського району та с. Михайло-Ларине Воскресенської ТГ Миколаївського району. В першому випадку займання спричинила несправність пічного опалення, в другому – встановлюється.

Пожежу покрівлі гаража на території приватного домоволодіння зареєстровано у с. Калинівка Воскресенської ТГ Миколаївського району. Її площа склала 50 кв. м.

Тричі гасили сміття у Миколаєві.

Від ДСНС залучались 24 вогнеборці, 6 одиниць техніки, двічі працювала місцева пожежна охорона «Пересадівка».

Як повідомляло Інше ТВ, На пожежах у Миколаївській області протягом доби одна людина загинула, ще дві постраждали