Розпочалася 1 391-ша доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом за вчора зафіксовано 158 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 15.12.2025, передає Інше ТВ.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 166 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4286 обстрілів, з них 133 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6447 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Баранівка Харківської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Придорожнє, Новобойківське Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, п’ять пунктів управління, шість артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, здійснив 152 обстріли, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 11 бойових зіткнень поблизу Синельникового, Приліпки, Вовчанська та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Колодязі, Новоселівка, Середнє та Зарічне.

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили сім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Серебрянки та Переїзного.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 17 атак поблизу населених пунктів Олександроград, Новоселівка, Соснівка, Вербове, Красногірське, Привільне, Злагода та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 13 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки.

На Оріхівському напрямку противник наступав один раз: у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наблизитись до наших позицій у районі Антонівського мосту.

ЗСУ знешкодили ще 980 окупантів.