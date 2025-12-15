Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 189 470 (+980) осіб
танків – 11 412 (+2) од.
бойових броньованих машин – 23 731 (+10) од.
артилерійських систем – 35 105 (+64) од.
РСЗВ – 1 570 (+3) од.
засоби ППО – 1 261 (+2) од.
літаків – 432 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 90 777 (+653) од.
крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 70 005 (+207) од.
спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.
Дані уточнюються.