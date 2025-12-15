Голлівудського актора і режисера Роба Райнера та його дружину знайдено мертвими у їхньому будинку в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє Variety.

Як пишуть американські ЗМІ, вбиті були знайдені близько 15:30 за місцевим часом у приватному будинку в районі Брентвуд. На тілах були виявлені численні рвані ножові рани. Тривалий час загиблих не могли ідентифікувати, оскільки тіла були сильно понівечені після пожежі, однак їхній приблизний вік та інші ознаки вказували на Роба та Мішель Райнерів.

На місці вбивства зараз працює поліція і детективи відділу з розслідування вбивств і пограбувань поліції Лос-Анджелеса, територія навколо оточена. За попередньою версією, на Райнера та його дружину було скоєно напад з метою пограбування.

Робу Райнеру було 78 років, його дружині Мішель — 68. Райнер відомий як актор, режисер, продюсер і сценарист. Він прославився роллю Майкла Стівіка в ситкомі «All in the Family» і отримав дві премії «Еммі». Як режисер Райнер зняв низку успішних фільмів у 1980-1990-х роках, серед яких «Це — Spinal Tap», «Залишся зі мною», «Принцеса-наречена», «Коли Гаррі зустрів Саллі» та інші.