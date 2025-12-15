За народну депутатку Анну Скороход внесли заставу у 3 мільйони 28 тисяч гривень.

Цю інформацію Суспільному підтвердив адвокат Олег Бургела.

З його слів, заставу внесли “треті особи” 12 грудня після обіду. Хто саме — не уточнив. Сама ж Скороход раніше в суді зазначала, що не має таких грошей. Захисник у коментарі Суспільному уточнив, що внесені гроші “не нардепки”.

Наразі депутатка перебуває у Києві з електронним браслетом. Адвокат Бургела повідомив, що вже оскаржив запобіжний захід: захист просить суд зменшити суму застави та зняти засіб контролю.

“Ми розуміємо, що застава залишиться, тому що триває досудове розслідування, але будемо просити зменшити розмір. Також не бачимо сенсу в електронному браслеті: як народна депутатка Скороход не обмежена в пересуванні Україною”, – сказав захисник.

15 грудня у Вищому антикорупційному суді відбудеться засідання, де розглядатимуть арешт майна депутатки, сказав Бургела.

