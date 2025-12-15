Президент України Володимир Зеленський нібито погодився відмовитись від вступу України до НАТО – в обмін на чіткі безпекові гарантії від США та Європи.

Таку позицію Зеленський висловив під час мирних перемовин в неділю у Берліні, пише Reuters з посиланням на власні джерела.

“Президент Володимир Зеленський запропонував відмовитися від прагнень України приєднатися до військового альянсу НАТО під час п’ятигодинних переговорів з американськими посланцями в Берліні в неділю, щоб покласти край війні з Росією”, — йдеться в матеріалі.

Журналісти назвали цей крок “значним зрушенням для України”, адже Київ боровся за вступ до НАТО, щоб мати захист від ймовірних російських атак у майбутньому та включив це прагнення до своєї конституції.

“Із самого початку Україна прагнула вступити в НАТО, це реальні гарантії безпеки. Деякі партнери зі США та Європи не підтримали цей напрямок. Таким чином, сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, гарантії, аналогічні до статті 5, які надають нам США, а також гарантії безпеки від європейських колег та інших країн — Канади, Японії — це можливість запобігти ще одному російському вторгненню”, — цитує Reuters Зеленського.

Автори матеріалу підкреслили, що президент РФ Кремля Володимир Путін неодноразово вимагав від України офіційної відмови від амбіцій щодо НАТО і виведення військ із Донбасу. Також Москва заявляла, що Україна має бути нейтральною країною і що на території України не можуть розміщуватися війська НАТО.

Російські джерела видання повідомили, що Путін хоче отримати “письмову” обіцянку від провідних західних країн не розширювати НАТО на схід. А це означає формальне виключення членства України, Грузії, Молдови та інших колишніх республік СРСР.