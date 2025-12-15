У низці міст Ірану масово з’явилися листівки з пропозицією приєднатися до війська рф за гроші: $20 тис. «підйомних» і приблизно $2 тис. щомісяця. Оголошення ведуть до Telegram-каналу, створеного в листопаді 2025 року, де вербування здійснюється кількома мовами. Рекрутер, з яким поспілкувалися журналісти, прямо заявив, що кампанія координується російською стороною на території Ірану.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Попри спроби російського посольства в Ірані заперечити причетність, це типовий елемент системної вербувальної мережі рф, яка багато років шукає найманців у бідних та кризових країнах. Іран — одна з найуразливіших цілей через економічну ситуацію, високий рівень безробіття та велику кількість афганських біженців, які часто стають мішенню таких схем.

Вербування в Ірані — не окремий епізод, а частина ширшої стратегії рф для компенсації величезних втрат і підготовки нових наступальних дій. За оцінками розвідок, росія вже завербувала щонайменше 18 тис. іноземців зі 128 країн, часто через обман, тиск або фінансову експлуатацію.

Центр раніше повідомляв, що росія вибудувала транснаціональну мережу вербувальних центрів, підставних структур і дипломатичних каналів для залучення іноземців у війну проти України. На нашій інфографіці — 10 країн із найбільшою кількістю завербованих громадян.