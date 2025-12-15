У листопаді орендний ринок в Україні показав змішану динаміку: пропозиція переважно зросла, ціни залишаються високими, а попит у більшості регіонів почав відновлюватися.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику DIM.RIA.
У листопаді кількість пропозицій орендного житла збільшилася в більшості регіонів країни. Найбільше зростання зафіксовано у Волинській області — на 60%.
Водночас у низці регіонів спостерігалося скорочення кількості оголошень: найбільше падіння пропозиції відбулося в Івано-Франківській та Харківській областях (по -18–19%), а також у Києві, де вона зменшилась на 18%.
Закарпатська область зберігає статус регіону з найвищими цінами на оренду — середня вартість житла тут становить 18,5 тис. грн на місяць. У Києві середня оренда однокімнатної квартири складає близько 15 тис. грн. Найдоступнішим залишився Харківський регіон, де ціна стартує від 5 тис. грн.
У столиці найдорожче винаймати житло у Печерському районі — 22,5 тис. грн, а найдешевше — у Деснянському, де середня ціна становить 9,5 тис. грн.
Попит на оренду наприкінці осені зріс майже по всій країні. Найбільшу активність шукачів зафіксовано у Херсонській області (+17%), а також у Закарпатській (+12%) та Львівській (+11%).
Падіння інтересу спостерігається в окремих регіонах, зокрема в Одеській (-9%) та Чернігівській (-8%) областях. У Києві також зафіксовано зменшення попиту — на 3%.