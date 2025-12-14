Росіяни третю добу поспіль безперервно атакують енергетику Одещини. “За ці дні на місто не летіли хіба інопланетяни”, – намагаються жартувати місцеві мешканці. Наразі значна частина міста Одеса без світла, води і опалення, хоча людям поступово повертають світло.

Масована атака на енергетику Одещини почалася в п’яницю ввечері і фактично не припиняється і станом на вечір неділі – дрони один за одним атакують регіон. Люди намагаються хоч якось зігрітись і радіють, що немає морозу, воду беруть із водовозів та бюветів і шикуються у черги, щоб зарядити телефони.

У суботу зранку без електрики залишилися всі тягові підстанції міста, роботу трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинили.

Голова Одеської обласної державної адміністрації зранку 14 грудня повідомив, що вночі росіяни знову здійснили масовану атаку по території Одеської області із застосуванням ударних безпілотників.

“Зафіксовані пошкодження об’єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила”, – написав Кіпер. Енергетики визнали, що росіяни знищили усі підстанції навколо міста, а деякі населені пункт, як то Арциз, опинились у катастрофічній ситуації.

Повне відновлення подачі електрики і комунальних послуг людям може зайняти тижні.

Для допомоги населенню в Одесі працюють пункти незламності. Критична інфраструктура працює на генераторах, пише ВВС.

Холодні квартири і черги за водою

У суботу зранку після обстрілу ракетами і дронами у Одесі зникло світло, вода і опалення. Місцева жителька Олена каже, що в неділю в її домі централізоване опалення з’явилося, але батареї ледь теплі.

В її квартирі немає світла вже другу добу. Його обіцяють повернути 16-го грудня.

“Електроенергії немає, але сьогодні частково почали давати воду, і це вже прекрасно. Вчора не працювали ні інтернет, ні мобільний зв’язок. Сьогодні краще”, – каже Олена.

У неї вдома є зарядна станція, яка допомагає заряджати найважливіші пристрої. Також, каже, жінка, в багатьох є генератори, запаси технічної і питної води.

Підпис до фото,Наслідки обстрілу міста 13 грудня 2025

“Зараз їдемо до чоловіка в офіс, там є генератор. Туди зараз їдуть всі люди, які там працюють, щоб підзарядити у кого, що є. А потім понесуть цю електроенергію по хатах”, – розповідає одеситка.

Біля її дому є бювет, графік його роботи продовжили.

“Це ж без світла ще якось більш-менш, а без води – нестерпна ситуація. Люди набирають воду, тягають додому. Загалом бюветів по місту достатня кількість”, – розповідає Олена.

Журналістка, громадська діячка Зоя Казанжи водночас написала, що у місті є черги за водою.

“Організовано підвіз води і працюють 16 бюветів. Але нестача води все одно відчувається гостро”, – написала Казанжи.

Вона також зазначила, що у Одесі за допомогою генераторів наповнюють систему водопостачання – вона спорожніла через відключення електроенергії..

Підпис до фото,Блекаут в Одесі

А ще в мережі вчора постили такі фото одеського апокаліпсису.

За словами одеситки, найкритичніша ситуація в місті Арциз, що на півдні Одещини.

“Немає термінів взагалі по відновленню обʼєктів життєдіяльності. Місцева влада говорить про 2 тижні мінімум. Воду і генератори везуть в Арциз з інших міст”, – каже Казанжи.

Вона також розповіла, що в Одесі організували більше 400-х пунктів незламності.

“В Одесі не працюють повноцінно світлофори, а лише ті, які на акумуляторах. Як довго їх вистачить, невідомо”.

У ДТЕК кажуть, що після масованого удару вже вдалося повернули світло для майже 100 000 родин. Також вдалося частково відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури. Водночас Повітряні сили ЗС України продовжують постійно повідомляти про нові безпілотники у бік Одещини.

Підпис до фото,Пункт незламності на Одещині

“В минулі роки коли були блекаути були пункти незламності, але туди небагато людей ходили. А зараз просто максимальна кількість людей там, черги на зарядку телефонів, павербанків”, – розповів BBC News Україна місцевий житель Сергій.

Він також сказав, що у місті на великих складних перехрестях запускали генератори, аби працювали світлофори.

Заклади харчування обслуговують відвідувачів найчастіше на винос, санвузли вчора в більшості були закриті.

“Деякі заклади повиносили мангали, почали робити якийсь плов. Кав’ярні на пальниках готували”, – розповів Сергій.

Він зазначив, що вчора були великі черги по воду. Сьогодні в черзі на заправках стоять по 30-50 авто.

Місцеві медіа пишуть про те, що пункти незламності переповнені, знайти вільну розетку досить складно.

Сергій Лисак, начальник Одеської міської військової адміністрації, повідомив, що продовольче забезпечення у місті стабільне: магазини працюють, дефіциту продуктів і питної води немає.

“Ситуація з пальним контрольована – паливо на АЗС є, підвезення забезпечено. Банківська система працює у звичному режимі, банкомати функціонують”, – написав Лисак.

Підпис до фото,Комунальники прибирають завали у дворі пошкоджених будівель після обстрілу в Одесі 13 грудня 2025 року

Володимир Зеленський назвав ситуацію з енергетикою Одещини складною. Проблеми з електрикою є також на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Чернігівщині, Донеччині, Сумщині, Дніпровщині.

“Росія затягує війну і хоче якомога більше нашкодити нашим людям. Загалом за цей тиждень росіяни випустили понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів по Україні. Лише один тиждень”, – написав Зеленський.

Одесити показують в соцмережах, як рятуються від холоду. Наприклад, за допомогою цегли на газовій плиті.