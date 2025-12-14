Хтось називає його сметанником «Твікс», але це не має значення, як назвати цей чудо-торт, який готується просто, а виходить настільки ніжним та смачним, що ви просто не повірите, що зробили його самі. А уявіть, як приємно здивованими будуть ваші рідні чи гості.

Отже

Інгредієнти

вершкове масло 335 г

яйце 2

пісочне печиво 400 г

цукор 225 г

сіль 2/3 ч.л

борошно 50 г

сметана (жирна) 500 г

вершки 120 мл

Готуємо

Подрібнити печиво у блендері і додати розтоплене вершкове масло. Утрамбувати 2/3 крихти у форму для пирога і поставити в холодильник. Змішати яйця, цукор, борошно, сіль та сметану. Варити на середньому вогні до загущення. Збити м’яке вершкове масло та додати до охолої крему. Розтопити цукор на середньому вогні. Додати вершкове масло, сіль і вершки. Тримати на вогні 4-5 хвилин. Покласти начинку на підготовлену основу, покрити карамеллю і посипати залишком крихти. Прибрати у холодильник на ніч.