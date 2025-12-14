Під час бою у центрі Куп’янська бійцям 127 бригади вдалося звільнити й вивезти з міста 14 місцевих жителів. Троє дітей та одинадцять дорослих перебували в підвалі багатоповерхівки, де також засіли двоє російських військових.

Подробиці звільнення людей Суспільне Харків розповів командир одного зі взводів 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади. Його прізвище та позивний редакція не розкриває з безпекових міркувань, адже операція у Куп’янську ще продовжується.

За словами комвзводу, цивільних у росіян відбивали бійці роти “Шквал”, що входить до складу 127 бригади. 13 грудня вони продовжували пошуково-штурмову операцію в центрі Куп’янська на проспекті Конституції. В одній з багатоповерхівок бійці наштовхнулися на двох російських окупантів, які зачинилися у підвалі разом із цивільними.

Дворічна дівчинка, яку евакуювали з Купʼянська. Пресслужба 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади

“Вони фактично прикривалися цивільними. Чуваки, коли зрозуміли, що їм відходити немає куди, почали вогонь на себе викликати. По рації. Цивільні це підтвердили потім, що вони (російські військові – ред.) почали вогонь на себе викликати: здохнемо і ми, здохнуть і ті, хто нас штурмують, а на цивільних начхати. Уявіть собі підвал, де цивільні й відстрілюються два рашика — це треба було дуже постаратися, щоб їх вбити, а цивільних не зачепити”, — розповів командир взводу.

Евакуйовані жителі Купʼянська. Пресслужба 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади

Коли окупантів ліквідували, бійці “Шквалу” разом з іншим підрозділом 127 бригади організували евакуацію людей. Їх вивозили з міста двома групами.

“Вони пройшлися пішки по Куп’янську, їх “мавіком” вели. Потім у дві ходки забрали пікапами, довезли до безпечного місця і передали СБУ. Серед них були троє дітей. Одна маленька дівчинка дворічна, на фотографії біля ялинки грається. Також хлопчик дев’ять років та ще один — 17 років”, — каже командир взводу.

Серед звільнених також були 11 дорослих, один з яких має діагноз ДЦП.

“Це наші люди, дуже багато робиться, щоб їх витягувати. Звісно, вони… не дуже правильно вчинили, що лишилися у місті, де тривають бої. Але це наші люди. І всі сили кидаються на те, щоб їх врятувати. А для окупантів це живий щит”.

Про евакуацію 14 жителів Куп’янська, серед яких були й троє дітей, раніше повідомив начальник Купʼянської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. За його словами, цих людей вже доправили до Харкова. Один з евакуйованих розповів, що став свідком вбивства росіянами двох цивільних: ще у жовтні військові РФ розстріляли в центрі міста чоловіка 1981 року народження та жінку, чиї дані нині встановлюють.

За словами Канашевича, нині в Куп’янську можуть перебувати близько 500 місцевих жителів. Дітей за даними РВА у місті немає.

Але водночас ми фіксуємо ситуації, коли вивозили батьків разом з дітьми в Харків, робили евакуацію. Потім ці батьки зникали з радарів: вони не відповідали на дзвінки, ми не могли встановити їх місце перебування. За тим місцем перебування, яке вони декларували, їх не було, поліція перевіряла.

“Таких батьків ми собі вносили в списки по яких потрібно перевіряти в тому числі за тими адресами, звідки їх евакуювали. От виявляються такі випадки, як вчора ввечері – три дитини евакуювали” — розповів Канашевич в ефірі Суспільного.