Від екстрадиції до США Дмитра Фірташа врятував дипломатичний статус радника постійного представництва Білорусі при UNIDO – саме з цієї причини земельний суд Відня в листопаді 2024 року відмовив у видачі олігарха.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє провідне австрійське інформагентство АРА.

“Український олігарх Дмитро Фірташ користується імунітетом як радник постійного представництва Білорусі при UNIDO (United Nations Industrial Development Organization – спеціалізована установа ООН, завданням якої є заохочення та прискорення всеосяжного та сталого промислового розвитку у державах-членах – ред.) у Відні, і тому його екстрадиція до США є неприпустимою. Це зазначено в рішенні земельного суду Відня від 4 листопада 2024 року, яке набрало чинності у вівторок, і яке було надане АРА в анонімізованому вигляді. У МЗС Австрії, однак, не вважали Фірташа дипломатом, і про будь-яку його дипломатичну діяльність нічого не відомо”, – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що через сім років після початку процедури екстрадиції Фірташа до США постійне представництво Республіки Білорусь при ООН у Відні у 2021 році оголосило його дипломатом. Відповідні ноти були надіслані у червні та липні 2021-го до організації ООН з промислового розвитку (UNIDO), а також до МЗС Австрії.

“Безпосередньо після призначення радником постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні він приступив до виконання своїх обов’язків”, – такі слова одного з адвокатів Фірташа цитуються у судовому рішенні.

Водночас, як повідомляє АРА, UNIDO та МЗС Австрії відмовили Фірташу в офіційній акредитації, і він не отримав дипломатичного посвідчення. Австрійське МЗС у жовтні 2023 року пояснило, що в межах угоди про штаб-квартиру UNIDO немає зобов’язання надавати привілеї й імунітети особам, яких ця організація не вважає належним чином акредитованими. У відомстві також вбачали правові перешкоди через діяльність Фірташа в Австрії, спрямовану на особисту вигоду, та можливе зловживання привілеями й імунітетами.

Попри таку позицію МЗС Австрії, земельний суд Відня в лютому 2024 року дійшов висновку, що Фірташ користується абсолютним дипломатичним імунітетом від моменту надсилання нот. “Суд, вивчивши правову ситуацію, також виходить з того, що Республіка Австрія як держава перебування не має впливу на існування цього імунітету”, – зазначено в рішенні.

Відповідно до інформації агентства, суддю не переконав аргумент департаменту міжнародного права МЗС про те, що така правова позиція “незабаром перетворить Австрію на улюблений міжнародний притулок для шахраїв-мільйонерів, банківських грабіжників, мафіозі та наркобосів, ухилянтів від сплати податків або інших осіб”. Як вказано у рішенні суду, у разі занепокоєнь держави перебування конкретним представником іншої держави-члена, останню слід попросити про відмову від імунітету цього представника, і врешті-решт можна навіть домогтися його виїзду з території держави перебування, з дотриманням його особистої недоторканності.

“У випадку з Фірташем суд раніше звернувся до міністерства юстиції Австрії з проханням з’ясувати, чи хоче МЗС відмовитися від його імунітету у зв’язку з процедурою екстрадиції, що триває. Однак МЗС Австрії відмовилося робити такий запит, оскільки Фірташ, на його думку, не був належним чином акредитований при UNIDO”, – йдеться у статті.

При цьому вказується, що судове рішення не прояснює, у чому саме полягала дипломатична діяльність Фірташа з 2021 року.

Адвокат олігарха Рюдігер Шендер і його австрійський речник Даніель Капп у четвер відмовилися коментувати цю інформацію на запит АРА. Речник білоруського посольства також повідомив агентство, що не знає Фірташа і не може допомогти з цим питанням.

У МЗС Австрії заявили, що взяли до відома рішення земельного суду Відня, і наразі аналізують, які наслідки воно матиме.

Як зазначає АРА, аргумент щодо неприпустимості екстрадиції через дипломатичний імунітет “може надалі мати значення”. “У наказі Міністерства юстиції Австрії 2013 року щодо рекомендованих дій стосовно осіб, які користуються в країні міжнародно-правовим імунітетом, ідеться про можливість після зняття імунітету продовжити кримінальне провадження в Австрії у спрощеній формі. Отже, нинішній захист Фірташа від екстрадиції може бути у будь-який час відкликаний Білоруссю”, – пояснює агентство.

Також вказується на те, що під питанням залишається відповідність законодавству Білорусі призначення Фірташа дипломатом, адже на державну службу в цій країні можуть бути призначені тільки її громадяни. “Навіть дружини / чоловіки дипломатів не можуть мати іншого громадянства. Щодо самого Фірташа невідомо, щоб він відмовився від громадянства України. В офіційних українських базах даних він досі значиться як громадянин України”, – йдеться у матеріалі.