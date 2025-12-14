Снігурівський районний суд Миколаївської області визнав Дмітрія Шуганкова винним у порушенні законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 10 грудня.

5 вересня 2022-го під час окупації Снігурівської міської громади група російських військових затримала цивільну мешканку села. Росіяни сказали, що мають інформацію, що її син та інші родичі служать у Збройних силах України, а сама вона здає позиції окупантів.

Росіяни погрожували потерпілій вивезенням до лісопосадки та розстрілом. Жінку близько години допитували в гаражі і на подвірʼї сусіднього будинку, били кулаками і прикладами автоматів, а також стріляли біля її ніг.

Один із військовослужбовців РФ пригрозив, що потерпіла буде зґвалтована всіма присутніми солдатами. Шуганков підтримав ці погрози і почав сміятися. Того ж дня жінку повернули назад додому, кажучи, що вона буде прощатися із сімʼєю. Після цього інциденту потерпіла зі родиною виїхала з села.

Під час слідчого експерименту жінка розповіла, що було 15 солдатів. За фотографіями вона впізнала двох, у тому числі Шуганкова. Також вона памʼятає, що там був чоловік на прізвисько «Дід».

Свідками в суді були дочка потерпілої, яка бачила, як росіяни погрожували матері і та плакала. Один із військовослужбовців, ідентифікований як Шуганков, поводив себе активно і, на думку свідка, був «командиром».

Брат і свекруха від знайомих дізналися, що їх родичку затримали росіяни. Вони приходили до неї додому і застали на подвірʼї солдатів, які говорили, що заберуть цю жінку на підвал, що побили її, бо вона здавала їх позиції.

Шуганкову 35 років. На момент описаних подій він був начальником розвідки 2 гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади ЗС РФ, мав звання «старшого лейтенанта». За даними ЗМІ, раніше Шуганков воював в Інгушетії і має пам’ятну медаль «Участнику контртеррористической операции на Кавказе», а також медаль «За возвращение Крыма».

Український суд заочно призначив Шуганкову 10 років позбавлення волі.

Ще один із російських солдатів, якого впізнала потерпіла, це Аліхан Кушхов. Щодо нього правоохоронці зібрали докази по декількох епізодах жорстокого поводження із цивільними. Одним із потерпілих є неповнолітній хлопець, якого Кушхов змусив прибирати будинок, в якому жили окупанти.

Матеріали щодо Кушхова перебувають на розгляді Снігурівського райсуду Миколаївської області. Вироку в цій справі поки що немає.