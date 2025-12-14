Цю форму подачі буряка варто запам’ятати, бо вона сама по собі цікава, а якщо поекпериментувати, може вийти ще цікавіше. Але спочатку рецепт.
Салат з буряком та апельсином
Інгредієнти
Листя салату
Буряк – 1 шт
Крем сир – 1 ст.л
Сир Фета – 1 ст.л
Апельсин – 1 шт.
Заправка
Олія оливкова- 2 ст.л
Діжонська гірчиця- 1 ч.л
Гірчиця американська – 1 ч.л
Лимонний сік – 1ч.л
Приготування
@vita_foodblog Салат із буряка За продуктами для салату мерщій в @silpo.ukraine Інгредієнт: 2 молодих буряка (відварити або запекти) 50 г вершкового сиру 50 г салатного міксу 2 апельсина (філе в салат, сік в заправку) Заправка: Сік апельсинів Сіль, часникова сіль з @Lavrushka.ua ♬ Білі Черемхи – Віктор Павлік & FIЇNKA
Для початку відварений буряк нарізаємо слайсами. Окремо змішуємо сир фета та крем-сир.
На кожний буряковий кружечок намащуємо наш крем і складаємо знову в тому порядку як нарізали. Апельсин очищаємо і ріжемо на дольки.
На тарілку викладаємо листя салату, далі апельсин.
Буряк нарізаємо на 8 частин і викладаємо на салат. Посипаємо все горіхами. Для соусу з’єднуємо олію, сік лимону та 2 вида гірчиці, поливаємо салат заправкою.
Як ви вже зрозуміли, найцікавіше тут – буряк. За таким прикладом можна готувати і окремі закуски, якщо замість крем-сиру використовувати, наприклад, легендарну “білочку”.
Хто забув, нагадуємо.
Салат “Білочка”
Його також часто використовують як закуску і мастять на тости, крекери, ароматні булочки, начиняють ним хрумкі кошики, але також подають і самостійно. Способів приготування салату є два — з плавленим сиром і твердим.
Інгредієнти:
3 відварені яйця
100 г твердого сиру (або 3 плавлені сирки)
3 зубчики часнику
100 г майонезу
2 щіпки солі
мелений перець за смаком
Приготування:
На середню або велику тертку натріть сир. Перед тим, як це робити, сир треба добре охолодити. На дрібну тертку натріть часник. Якщо є часникодавка – скористайтеся нею.
Відваріть яйця, очистіть і також натріть на тертку.
Змішайте всі інгредієнти в мисці з майонезом, посоліть, поперчіть до смаку і перемішайте. Салат готовий. Перед подаванням посипте його зверху твердим сиром або прикрасьте нарізаним яйцем.