Папа Римський Лев XIV заявив, що Ватикан уже розробив план його візиту до України, але його, мовляв, складно реалізувати через питання безпеки.

Про це він сказав під час приватної аудієнції, цитує ANSA Громадське.

Понтифік висловив сподівання, що таки приїде в Україну, але коли — казати не став, адже «в таких речах треба бути реалістами».

«Було б добре поїхати до Києва, план уже готовий, але його складно реалізувати», — заявив Папа Лев і додав, що сподівається на докладання всіх зусиль для досягнення «справедливого й тривалого миру» в Україні.

Днями під час візиту до Рима президент України Володимир Зеленський зустрічався з Папою Римським і запросив його до України.

«Це буде сильним сигналом підтримки для наших людей», — заявив український лідер.